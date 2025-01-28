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        Akrobatik hareketlerini sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücünün ehliyetine el konuldu

        DÜZCE'de motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak bunu sosyal medyada paylaşan sürücüye 5 bin 327 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 22:56 Güncelleme: 28.01.2025 - 23:00
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        Akrobatik hareketlerini sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücünün ehliyetine el konuldu
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        DÜZCE’de motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak bunu sosyal medyada paylaşan sürücüye 5 bin 327 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

        Düzce'de, kentin değişik noktalarında motosiklet üzerinde akrobatik ve tehlikeli hareketler yapan Muhammed Nuri K. (21), bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri fark eden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü plakasından tespit etti. Polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakalanan sürücü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sürücüye 5 bin 327 TL idari para cezası uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.

        Ayrıca Muhammed Nuri K.'nin sürücü belgesine psikologdan doktor raporu aldırılmak üzere el konuldu ve 55 ceza puanı eklendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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