Tekel büfesi sahibini tabancayla öldürüp, kaçtı (2)
YARALANANBÜFE SAHİBİ ÖLDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDIDüzce'de tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurulan tekel büfesi sahibi Emrullah G.
YARALANANBÜFE SAHİBİ ÖLDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI
Düzce’de tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurulan tekel büfesi sahibi Emrullah G., tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Büfe sahibini öldüren şüpheli H.M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.