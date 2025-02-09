Tekel büfesi sahibini tabancayla öldürüp, kaçtı (2)

YARALANANBÜFE SAHİBİ ÖLDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzce’de tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurulan tekel büfesi sahibi Emrullah G., tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Büfe sahibini öldüren şüpheli H.M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.