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        Tekel büfesi sahibi arkadaşını, futbol tartışması nedeniyle öldürülmüş

        DÜZCE'de dün tekel büfesi sahibi Emrullah Çetin'i (51) tabancayla vurarak öldüren arkadaşı Hakan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:51 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:55
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        Tekel büfesi sahibi arkadaşını, futbol tartışması nedeniyle öldürülmüş
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        DÜZCE’de dün tekel büfesi sahibi Emrullah Çetin'i (51) tabancayla vurarak öldüren arkadaşı Hakan M.'nin ilk ifadesinde, Galatasaray-Adana Demirspor maçında, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Çoban mevkisinde meydana geldi. Tekel büfesi işleten Emrullah Çetin ile yanına gelen arkadaşı Hakan M. arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen Hakan M., tartışmanın ardından çıkan kavgada Emrullah Çetin'i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan büfe sahibi sağlık ekibi tarafından ambulansa bindirildi. Bu sırada Emrullah Çetin'in yaralandığını öğrenen yakınları koşarak olay yerine geldi. Çetin'in ambulansta olduğunu öğrenen yakınları zorla ambulansa binince arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile yaralı yakınları ambulanstan indirildi. Emrullah Çetin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Hakan M. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

        Hakan M.'nin ilk ifadesinde Galatasaray-Adana Demirspor maçında, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle kavga ettiklerini ve Emrullah Çetin'in kendisini darbettiğini söylediği öğrenildi. Hakan M.'nin, darbedildikten sonra eve gidip silahla geri döndüğünü ve olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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