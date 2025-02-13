Eve uyuşturucu serası kurmuş

DÜZCE’de polisin düzenlediği operasyonda kenevir yetiştirmek için seraya dönüştürülen evde yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan M.E.T.’nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, evdeki bir odanın kenevir yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğü görüldü. Evde yapılan aramalarda, 9 parça halinde 350 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, esrar maddesi üretmek için kullanılan muhtelif teknik malzemeler ele geçirildi. Şüpheli M.E.T., gözaltına alındı.