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        Eve uyuşturucu serası kurmuş

        DÜZCE'de polisin düzenlediği operasyonda kenevir yetiştirmek için seraya dönüştürülen evde yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:10
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        Eve uyuşturucu serası kurmuş
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        DÜZCE’de polisin düzenlediği operasyonda kenevir yetiştirmek için seraya dönüştürülen evde yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan M.E.T.’nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, evdeki bir odanın kenevir yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğü görüldü. Evde yapılan aramalarda, 9 parça halinde 350 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, esrar maddesi üretmek için kullanılan muhtelif teknik malzemeler ele geçirildi. Şüpheli M.E.T., gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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