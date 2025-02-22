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        Ölü yunus sahile vurdu

        DÜZCE'ninAkçakoca ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ölü yunus kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:00
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        Ölü yunus sahile vurdu
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        DÜZCE'ninAkçakoca ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ölü yunus kıyıya vurdu.

        Akçakoca kent merkezinde bulunan Çuhallı plajına ölü yunus vurdu. Dalgalarla sahile çıkan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun kuyruğunun kopmuş olduğu görüldü. Sahilde yürüyenler, fark ettikleri ölü yunusunu inceledi. Kıyıya vuran balığın Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alınacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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