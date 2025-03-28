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        Almanya'dan Düzce'ye gelip geri dönmeyen kişi aranıyor

        ALMANYA'dan yakınlarını ziyaret için Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer (45), uçak biletini aldığı gün geri dönmeyince son olarak sosyal medyadan paylaşım yaptığı Akçakoca ilçesinde arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:15
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        Almanya'dan Düzce'ye gelip geri dönmeyen kişi aranıyor
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        ALMANYA’dan yakınlarını ziyaret için Düzce’ye gelen Tunç Denizgöçer (45), uçak biletini aldığı gün geri dönmeyince son olarak sosyal medyadan paylaşım yaptığı Akçakoca ilçesinde arama çalışması başlatıldı. Denizgöçer’in aracı ve eşyaları bulunurken, kendisine ait bir ize rastlanmadı.

        Düzceli olan Tunç Denizgöçer, uzun süredir yaşadığı Almanya’dan bayram öncesi yakınlarını ziyaret etmek için memleketine geldi. 26 Mart tarihinde uçak bileti alan ve Almanya’ya dönmesi gereken Denizgöçer, dönüş yapmayınca ailesi şüphelendi ve sosyal medya paylaşımlarını kontrol etti. Denizgöçer’in son olarak Akçakoca Çayağazı köyü civarına gittiğini gören ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları kontrollerde Tunç Denizgöçer’in aracını ve eşyalarını buldu. Denize girdiği tahmin edilen Denizgöçer’in bulunması için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. İlk gün yapılan aramada bir bulguya rastlanmazken, aramalar bir sonraki güne ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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