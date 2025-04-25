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        6 aylık takip sonrası fuhuş operasyonu; 5 gözaltı

        DÜZCE'depolisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:08
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        6 aylık takip sonrası fuhuş operasyonu; 5 gözaltı
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        DÜZCE'depolisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 23 Ekim ve 22 Aralık 2024'te Beçiyörükler bölgesinde fuhuş yapıldığı, bazı kişilerin kadınları zorla tuttuğu, fuhşa teşvik ve aracılık yapıldığı yönünde ihbar yapıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, ihbarın geldiği dönemde evlere baskınlar yaptı, ancak yeterli delile ulaşamadı. Polis daha sonra şüphelendikleri kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerle ilgili deliller elde edildikten sonra önceki gün 20 polisin katılımıyla 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda H.U., M.K., K.K., Y.U. ve B.B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı tespit edilen 12 cep telefonu, 23 bin 980 TL para, 1 laptop, 2 harddisk ve 18 telefon hattı ele geçirildi. 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer yandan T.R., G.B. ve C.N. isimli fuhşa sürüklenen 3 kadın kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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