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        Evde çıkan yangın, traktöre sıçradı

        DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde ahşap evde çıkan yangın traktöre sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:10
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        Evde çıkan yangın, traktöre sıçradı
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        DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde ahşap evde çıkan yangın traktöre sıçradı. Yangında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Yığılca ilçesine bağlı Aydınyayla köyündeki sahibi bir süre önce öldüğü için kimsenin oturmadığı ahşap evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, evin yanında bulunan Mevlüt Kazan’a ait traktöre de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev ile traktör kullanılamaz hale geldi.

        Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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