Evde çıkan yangın, traktöre sıçradı

Yığılca ilçesine bağlı Aydınyayla köyündeki sahibi bir süre önce öldüğü için kimsenin oturmadığı ahşap evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, evin yanında bulunan Mevlüt Kazan’a ait traktöre de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev ile traktör kullanılamaz hale geldi.

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