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        İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        DÜZCE'dekavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 17:56 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:00
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        İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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        DÜZCE'dekavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Düzce merkezde bulunan Karaca Kavşağı'nda meydana geldi. Y.B. idaresindeki 81 ACN 309 otomobil ile G.A. yönetimindeki 34 CZU 926 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 81 ACN 309 plakalı otomobilde bulunan T.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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