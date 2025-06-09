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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

        DÜZCE'de, otomobille çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 18:38 Güncelleme: 09.06.2025 - 18:40
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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
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        DÜZCE’de, otomobille çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi hafif şekilde yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Kiremitocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı’nda meydana geldi. H.D. yönetimindeki motosiklet, Y.E.U. yönetimindeki 81 AEE 695 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Yunus polisleri H.D. ve O.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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