Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kiremitocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı’nda meydana geldi. H.D. yönetimindeki motosiklet, Y.E.U. yönetimindeki 81 AEE 695 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Yunus polisleri H.D. ve O.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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