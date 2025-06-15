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        Düzce'de çalışan babalara sürpriz

        DÜZCE Belediyesi iştiraki olan Düzce BelTUR A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 18:58 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:04
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        Düzce'de çalışan babalara sürpriz
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        DÜZCE Belediyesi iştiraki olan Düzce BelTUR A.Ş tarafından ‘Babalar Günü’nde sahada olan personele, çocukları tarafından hazırlanan pastalar ikram edildi. Ayrıca, babalara çocukların pasta hazırlarken kaydedilen videoları izletildi.

        Düzce Belediyesinin iştiraki olan BelTUR A.Ş şirketi ‘Babalar Günü’nde’ sahada olan personeller için sürpriz hazırladı. Babalar Günü tarihinden günler önce babalar gününde mesaisi olan ve sahada çalışan personellerin aileleri ile irtibata geçen şirket, ardından anne ve çocukları Mutfak Sanatları Merkezi Mutfak Akademisi’ne davet etti. Çocuklar burada babaları için en sevdiği malzemelerle minik pastalar yaptılar.

        Babalar Günü’nde sahada olan personeller her şeyden habersiz yine şirket bünyesinde faaliyet gösteren sosyal tesislerin hangisine yakın ise o sosyal tesise davet edildiler. Sosyal tesislerde yapılması gereken bazı işlemler olduğunu düşünen babalar, açılan videolarda çocuklarının kendileri için hazırladıkları pastaların videolarını izlemeye başladı. Videoyu izlerken duygusal anlar yaşayan babalar, yapılan pasta ile çocukları ve eşini karşılarında görünce ikinci bir sürpriz yaşadı. Babalara ayrıca üzerlerinde ailelerinin fotoğraflarının bulunduğu tişört hediye edildi. Hazırlanan video sosyal medyada paylaşıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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