Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolunda TIR, minibüse çarptı: 7 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda TIR'ın çarptığı minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 03:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 03:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolunda TIR, minibüse çarptı: 7 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda TIR'ın çarptığı minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüsten fırlayan 2 kişinin çelik bariyerleri aşarak otluk alana savrulduğu öğrenildi.

        Kaza saat 00.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Akbaba idaresindeki 17 KP 666 plakalı TIR, aynı istikamette giden Ali Denizoğlu yönetimindeki 60 ZS 376 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsten fırlayan 1’i kadın 2 kişi çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de yangın!
        İzmir'de yangın!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        Beşiktaş'ta sağ beke iki aday!
        Beşiktaş'ta sağ beke iki aday!
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı

        Benzer Haberler

        Düzce'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi
        Düzce'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi
        Düzce ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklan...
        Düzce ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklan...
        Düzce'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
        Düzce'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
        AFAD Başkanı Pehlivan, Düzce'de "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı...
        AFAD Başkanı Pehlivan, Düzce'de "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı...
        Düzce'de "Bilim Kafe" etkinliği arıcılarla akademisyenleri bir araya getird...
        Düzce'de "Bilim Kafe" etkinliği arıcılarla akademisyenleri bir araya getird...
        Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar
        Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar