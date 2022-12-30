Düzce'de yoldan çıkan akaryakıt yüklü tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kontrolden çıkarak kazaya karışan akaryakıt yüklü tankerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Fehmi Demirel idaresindeki 34 KJ 1343 plakalı akaryakıt yüklü tanker, D-100 kara yolu Ankara istikameti Şimşir mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazanın ardından olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatılan tankerdeki akaryakıtın başka tankere aktarılabilmesi için yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Yolun, aktarım işleminin bitmesi ve tankerin kaldırılmasının ardından ulaşıma açılacağı öğrenildi. Çalışmalar devam ederken, araçlar ilçe merkezine yönlendiriliyor.

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