Düzce'de "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" sona erdi

Düzce'de Türkiye ve 15 ülkeden bilim insanlarının katıldığı "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" sona erdi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde 2 Ekim'de başlayan kongrede bilim insanları, 3 gün boyunca uluslararası işbirliklerine ve arıcılığın gelişimine katkı içerikli sunum yaptı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve sektör paydaşları işbirliğinde gerçekleştirilen kongre, kapanış oturumuyla tamamlandı.

DÜ Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine, verimli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kekeçoğlu, kongre boyunca 15 ülkeden bilim insanlarını ağırladıklarını belirterek, "Avrupa ağırlıklı olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları kongremize teşrif etti. Türkiye'den de çok saygın, alanında otoriter hocalarımız var. Burada ülkelerarası üniversite hocaları bir araya gelerek apiterapi konusunda tartıştılar ve sunumlar yaptılar." dedi.

Türkiye'nin arıcılıkta ürettiği ürünleri ihraç eden bir ülke olduğuna dikkati çeken Kekeçoğlu, bu nedenle apiterapi konusunu uluslararası platforma taşıdıklarını vurguladı.

Kekeçoğlu, kovan, üretim ve uygulama aşamasından insana uygulanıncaya kadar tüm aşamaların bilimsel temele dayalı olarak sonuca ulaştırıldığını anlatarak, "Tabii bunu da sonuç raporu olarak hazırlayacağız ve tüm paydaşlarla bakanlıklarla üniversitelerle paylaşacağız." dedi.