Coğrafi işaretli Konuralp pirincinin hasadı sürüyor

Düzce'de yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin hasadı devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzce Merkez Kaymakçı, Kadıoğlu ve Taşköprü köyleri ile Çilimli ilçesi Esenli, Kuşoğlu, Yenivakıf köylerinde eylül ayında başlayan çeltik hasadının sürdüğü belirtildi.

Düzce'de yaklaşık 2 bin dekar ekili alanda yetiştirilen, kendine has lezzetiyle coğrafi işaret alan Konuralp pirincinin, Düzce için önemli bir tarım ürünü olduğu aktarılan açıklamada, biçerdöverler tarafından yapılan hasatta Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin rutin denetim yaptığı kaydedildi.

Pirinç hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Konuralp pirincinin tarihinin 1800'lü yıllara dayandığını belirterek, "Osmanlı Saray Mutfağının pirinci olarak adlandırılan Konuralp pirinci, zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını bugüne kadar sürdürmüştür. Çeltik; girdi maliyetleri yüksek, yetiştiriciliği zahmetli bir tarım ürünüdür. Bakanlığımızca en çok desteklenen tarım ürünlerinden biri olan çeltiğin yetiştiriciliğinde Düzce İl Özel İdaresinin destekleri de bulunmaktadır. 2023 yılı çeltik hasadının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.