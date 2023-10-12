Balköy Yığılca Kooperatifi, markalaşma yolunda çalışmalarını sürdürüyor S.S. Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri Ve Tarım Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi (Balköy Yığılca), markalaşma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

S.S. Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri Ve Tarım Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi (Balköy Yığılca), markalaşma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Kooperatif Başkanı Said Cesur, yaptığı açıklamada, kooperatifin kurumsal kimliğine kavuşturulması ve faaliyetlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun hale getirilmesi için yönetimle gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda ortaklık yapısında keskin değişikler yaptıklarını söyledi.

Sermaye yapısında ve ana sözleşmede gerçekleştirdikleri köklü revizyonla arıcıların ürettikleri ürünleri daha değerli hale getiren, onları destekleyen ve her alanda kendilerine öncülük eden bir ticari yapıya kavuşacaklarını anlatan Cesur, "Başkan yardımcımız Turgut Ilgın, yönetim kurulu üyesi ve sözcüsü Nizamettin Kalaycı, yönetim kurulu üyelerimiz Gökhan Alkan ve Murat Atasoy ile çok verimli çalışma gerçekleştirdiğimize inanıyor ve bu inanç doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Cesur, Yığılca arı ırkının korunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kooperatifimiz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TARGEM) geçekleştirilen başvuru sonucu 2024 yılı için planladığımız çalışma kapsamında Yığılca Bal Arısı ekotipinin ve genetik kaynağının halk elinde korunmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmamızdaki amaç, Yığılca arısı gen kaynağının öncelikle Yığılca arı ırkıyla uzun yıllar çalışmış üreticilerimizin ürettiği arılar ile koruma altına alınması olacak."

- Arı ürünleri daha değerli hale getirilerek pazara sunulacak

Yığılca'da arı ve arı ürünlerinin kooperatif ortaklığıyla marka haline geldiğini vurgulayan Said Cesur, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yığılca Kaymakamlığı mihmandarlığında Düzce Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle arıcılarımızın ürettikleri, bal, propolis, arı zehri gibi arı ürünlerinin işlenerek daha değerli hale getirilmesini sağlayıp pazara sunacağız. Proje kapsamında arıcılarımızın kullanımı için alet ve ekipman alımı safhasına gelindi. Buradaki süreci projenin tamamlanmasına müteakip tedarik zincirleriyle genişleterek pazarda daha aktif rol model olacağız.

Amacımız, Balköy Yığılca markasıyla üretim yaparak arıcılarımıza rakip konumda olmak değil; arıcılarımızın önünü açan girişimlerde bulunarak arıcılarımızın ürettiği arı ve arıcılık ürünlerini daha kaliteli üretmelerine yardımcı olarak onlara pazarlama ortamı sunabilmek. Böylelikle arıcılarımızın emeklerinin daha fazla değer kazanmasına ve maddi anlamda ellerinin güçlenmesine yardımcı olmak için mücadele veriyoruz. Bu çerçevede onlara ortak kullanabilecekleri üretime yönelik malzeme ve ekipman desteğini de bizler sağlayacağız."