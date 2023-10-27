Düzce'de arı kovanlarından 100. yıl koreografisi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle arıcılar kovanlarla "100. yıl" yazarak koreografi oluşturdu.

Orhangazi Mahallesi'nde kardeşleriyle arıcılık yapan Salih Öztürk, tarlasındaki arı kovanlarıyla "100. yıl" yazısı yazdı.

Salih Öztürk, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için akıllarına farklı bir düşünce geldiğini ve kovanlardan koreografi yaptıklarını belirtti.

Öztürk, "Aynı zamanda bu bölgede tavuk çiftliğimiz var ve arıcılıkla uğraşmaktayız. Kardeşlerimin isteği üzerine arı kovanlarımızla 100. yıl yazısı yazdık. Bu yazımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ediyoruz." dedi.