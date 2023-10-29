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        Karadeniz'e teknelerle açılarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar

        Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tekneler Karadeniz'e açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:57 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:57
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        Karadeniz'e teknelerle açılarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar
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        Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tekneler Karadeniz'e açıldı.

        Kutlamalar için Akçakoca Limanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 balıkçı ve gezi teknesi, Türk bayraklarıyla süslendikten sonra denize açıldı.

        Akçakoca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de 38 kilometrelik sahil şeridi boyunca deniz turu yapan teknelere sirenleriyle eşlik etti.

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