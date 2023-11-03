Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tırın dorsesinden yola dökülen atık malzemeler ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tırın dorsesinden yola dökülen atık malzemeler, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Gümüşova rampaları mevkisinde Murat I. idaresindeki 54 AAN 427 plakalı tırın dorsesinde yüklü atık malzemeler yola döküldü.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak emniyet şeridine park etti.

Atık malzemelerin yola dökülmesi nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

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