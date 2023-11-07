Yığılca'da "Sosyal Konut Projesi" kapsamında 100 konut yapılacak

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "Sosyal Konut Projesi" kapsamında, 100 konutun yapılacağı alanda çalışmalar devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ilçede yapacağı 100 konutlu projenin, temel atma ve hasır bağlama çalışmaları sürüyor.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, proje alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında hak sahiplerini bilgilendirdi.

Çam, burada yaptığı açıklamada, ilçenin kalkınması ve güzelleşmesi için çalıştıklarını belirterek, "İnşallah yaz gelmeden, bahar ayında konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.