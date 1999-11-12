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        Düzce Depremi'nin 24. yılında çocuklar, simülasyon tırında afetin sarsıntısını deneyimledi

        Düzce Depremi'nin 24. yılında kente getirilen simülasyon tırında depremin oluşturduğu sarsıntıyı deneyimleyen çocuklar, afetlere karşı yapılması gerekenleri öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:57 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:25
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        Düzce Depremi'nin 24. yılında çocuklar, simülasyon tırında afetin sarsıntısını deneyimledi
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        Düzce Depremi'nin 24. yılında kente getirilen simülasyon tırında depremin oluşturduğu sarsıntıyı deneyimleyen çocuklar, afetlere karşı yapılması gerekenleri öğrendi.

        Kaynaşlı ilçesi merkezli 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Anıtpark Meydanı'nda afet bilincini aşılayan çeşitli etkinlikler yapılıyor.

        Deprem bölgelerinde görevli arama kurtarma ekipleri, meydanda açtıkları stantlarda vatandaşlara deprem anı ve öncesinde yapılması gerekenleri anlatarak bilincin artmasına yardımcı oluyor.

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığından kente getirilen deprem simülasyon tırı da vatandaşların deprem anında meydana gelen sarsıntıyı deneyimlemelerini sağlıyor. Simülatör, en çok ilgiyi ise çocuklardan görüyor.

        Simülatörde ilk önce AFAD görevlisi tarafından deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilen çocuklar, ardından sarsıntı anını simülasyon aracılığıyla yaşıyor.

        10 yaşındaki Yusuf Hamza Şanlı, AA muhabirine, depreme karşı hazırlıklı olmayı öğrendiğini belirterek, "Deprem olmadan önce kendimizi hazırlamalıyız. Deprem çantamıza temel ihtiyaçlarımızı koyup yanımızdan ayırmamalıyız. Deprem olduğunda ise iki dizimizi de yere koyup hemen en yakınımızdaki sabit nesneye tutunup, 'çök, kapan, tutun' yöntemini uygulamalıyız. Sona erdiğinde de sakin ve atik şekilde dışarı çıkmalıyız." diye konuştu.

        Simülasyonda yaşadığı sarsıntıyı "çok korkunç" olarak niteleyen 14 yaşındaki Muhammet Ömer de "Tabii buna evde yakalanmayı hayal bile edemiyorum, çok kötü ama her an her şey olabilir. Burada en azından depreme karşı neler yapabileceğimizi öğrendik." dedi.

        13 yaşındaki Mehmet Selman İnce de sarsıntının çok korkunç olduğunu ancak görevlinin talimatları doğrultusunda hareket edip doğru şekilde davrandığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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