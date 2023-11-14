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        Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:38
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        Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce istikametinde seyreden C.Ç. idaresindeki 81 BJ 775 plakalı otomobil, aynı yönde giden M.K'nin kullandığı 81 AED 598 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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