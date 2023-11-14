Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce istikametinde seyreden C.Ç. idaresindeki 81 BJ 775 plakalı otomobil, aynı yönde giden M.K'nin kullandığı 81 AED 598 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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