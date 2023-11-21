Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kaynaşlı, Üçköprü, Doğanlı, Düzce gişeleri, Gümüşova ve Yeşilyayla mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Polis ekipleri, sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.