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        Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:56
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        Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı
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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kaynaşlı, Üçköprü, Doğanlı, Düzce gişeleri, Gümüşova ve Yeşilyayla mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Polis ekipleri, sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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