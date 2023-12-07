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        Düzce'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de iki katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:14
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        Düzce'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'de iki katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Koçyazı Mahhallesi Ovalı Sokak'taki ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark edenler, itfaiyeye haber verdi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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