Düzce'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de iki katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Koçyazı Mahhallesi Ovalı Sokak'taki ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark edenler, itfaiyeye haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.