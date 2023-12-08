Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Güzergahın Düzce kesiminde Taşaltı, Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kara yolunun Bolu kesiminde ise sis, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde etkisini gösterdi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oldu.