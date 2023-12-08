Düzce Ticaret Borsası
Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 104,50 liradan satıldı.
Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 104,50 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.