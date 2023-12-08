Düzce Ticaret Borsası

Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 104,50 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kuru mısır Kg HMS 4,97 Tombul kabuklu fındık (düşük randıman) Kg HMS 73,00 Tombul kabuklu fındık (levant) Kg HMS 104,50 Ayçiçeği çerezlik Kg HMS 50,47

HMS: Hazır Müstahsil Satış