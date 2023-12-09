Düzce'deki "saklı cennet" olarak nitelenen tabiat parkı, her mevsim çekim merkezi oluyor Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki "saklı cennet" olarak nitelenen ve yeşilin farklı tonlarıyla kışa giriş yapan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki "saklı cennet" olarak nitelenen ve yeşilin farklı tonlarıyla kışa giriş yapan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan şelalenin çevresindeki köknar ve çınar ağaçları, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla bölgeyi güzelleştiriyor.

Çevrenin mesire alanları da doğaseverler için tabiatla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Doğal güzellikleri dolayısıyla "saklı cennet" olarak nitelendirilen ve her mevsim farklı güzelliğe bürünen tabiat parkı, aralık ayında da doğaseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.