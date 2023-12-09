Düzce'de kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de kamyona arkadan çarpan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin E. idaresindeki 81 GA 081 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Yığılca ışıkları mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Paşa T. yönetimindeki 34 GUG 612 plakalı kamyona çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çapmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin E, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolun Zonguldak istikameti, araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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