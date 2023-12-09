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        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:01 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:09
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        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Akçakoca-Karasu sahil yolu Osmaniye Mahallesi Doğancılar mevkisi çevre yolunda, S.K. (25) idaresindeki otomobil ile T.B. (40) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle S.K. ile yanında bulunan E.T. (32) ve T.B. yaralandı.

        Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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