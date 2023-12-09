Düzce'de Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi açıldı Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışı, Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışı, Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından projelendirilen ve haziran ayında Nusrettin Mahallesi'nde temeli atılan merkezin açılışında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'nin Kafkasya'dan Balkanlara, Kırım'dan Kuzey Irak'a kadar tüm toplumlara kucak açmış bir şehir olduğu söyledi.

Kentte yaşayanların örf adetleri, şarkıları türküleriyle yerleşip kültürlerini taşıdığını ifade eden Aslan, Düzce'nin dinamizminin çok kültürlülüğü olduğunu kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise Düzce'nin vatanlarından kopup gelen, göçe zorlanan kişilerin hikayeleriyle büyüyen bir şehir olduğunu dile getirerek, "Burası doğduğumuz değil doyduğumuz yer ve herkes birbirini çok iyi anlıyor. Dedelerimizin, atalarımızın doğduğu yer olmasa da doyduğumuz yer olduğu için vatan duygusunu çok iyi biliyoruz ve birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bu yüzden birbirimizden güç alıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bu merkez bizim için manevi bir destek niteliğindedir"

Kırım Tatar halkı lideri Kırımoğlu da kendileri için sevinçli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Bu yaptığınız merkezin önemi çok büyük. Kırım Türkleri halkının kültürünü böyle canlandırmak için attığınız adım beni mutlu etti. Aynı zamanda bu merkez bizim için manevi bir destek niteliğindedir. Bu merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Düzcelilere şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Özlü ise Kırım'dan kente yerleşenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallede bir merkez kurmak istediklerini ve 6 ay gibi kısa sürede bunu tamamladıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin güvenliği Kafkaslardan, Balkanlardan başlar. Biz kültürleri çok önemsiyoruz. Bu yüzden kültürlerimizi yaşatmak için çabalıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Kırım Türkleri Derneği Başkanı Burhan Tutkun ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.