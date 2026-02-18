Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Düzce merkezli 4 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 18:48 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce merkezli 4 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş'nin (72) yapay zekayla hazırlanan sözde yatırım içerikli reklamlar aracılığıyla bilişim sistemleri kullanılarak oluşturulmuş sahte yatırım ortamlarına yönlendirildiğini ve kendisine verilen IBAN numaralarına 882 bin lira göndererek dolandırıldığını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.

        Banka hesap hareketlerinde 20 milyon lira para giriş çıkış işlemi tespit edilen C.V. (36), M.Y (56), M.C.A. (28) ve S.T. (31), İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı, 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.A. ve M.Y. tutuklandı, C.V. ile S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Düzce'de çocuklar ramazanı davullar eşliğinde karşıladı
        Düzce'de çocuklar ramazanı davullar eşliğinde karşıladı
        Halk ekmek büfelerine Ramazan düzenlemesi
        Halk ekmek büfelerine Ramazan düzenlemesi
        Düzce merkezli 4 ilde "yapay zeka" destekli dolandırıcılık operasyonunda 2...
        Düzce merkezli 4 ilde "yapay zeka" destekli dolandırıcılık operasyonunda 2...
        Göç yolundaki 3 kuğu, Efteni Gölü'nde
        Göç yolundaki 3 kuğu, Efteni Gölü'nde
        Çiftçilere tarım sigortası anlatıldı
        Çiftçilere tarım sigortası anlatıldı
        Öğrencilere okul sağlığı eğitimi verildi
        Öğrencilere okul sağlığı eğitimi verildi