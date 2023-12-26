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        Düzce'de şarampole devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çöp kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:53
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        Düzce'de şarampole devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çöp kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Köseler köyünde seyir halinde olan Ertuğrul Y. idaresindeki 81 FC 943 plakalı İl Özel İdaresine ait çöp kamyonu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Sürücü ile araçtaki Ahmet Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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