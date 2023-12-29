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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:24 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:43
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu.

        Bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

        Sis nedeniyle otoyolun Gölyaka, Elmacık, Çiftlik, Turaplar, Hacıahmetler, Beyköy ve Kaynaşlı mevkilerinde görüş mesafesi düştü.

        Güzergahta ring halinde görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kent merkezi ile D-100 kara yolunda da sis görüldü.

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        Galeri
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        Galeri

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