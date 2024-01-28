Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Düzce'de 3 gündür devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı, rakımları 930 ila 1280 metre arasında yer alan Yeşiltepe, Dipsizgöl, Bıçkıyanı ve Yeniyurt köylerinde kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı köylerde Özel İdare ekipleri iş makineleriyle küreme çalışması yaparken, köylüler de ev, ahır ve iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizliyor.

Bölgede besicilikle geçimini sağlayan vatandaşlar ise istifledikleri saman balyalarını yağışın neden olduğu zorlu şartlarda ahırlarına getiriyor.

Gölyaka ilçesinin, Kardüz Yaylası başta olmak üzere yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Öte yandan, Sakarya kent merkezinde devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı ile Hendek'te bulunan 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası ve Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı.