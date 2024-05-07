Düzce'den kısa kısa

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun da "Seçim sonuçlarının ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Atile, önce dönem dernek başkanlığı görevini yürüten Mehmet Evlioğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.