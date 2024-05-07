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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:21
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        Düzce'den kısa kısa
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        Düzce'de "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        İl Müftülüğünce hayata geçirilen proje çerçevesinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencilerinin yaptığı çalışmalar sergilendi.

        Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

        - Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Haluk Atile seçildi

        Gölyaka ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçiminde yeni başkan Aksu köyü Muhtarı Haluk Atile oldu.

        Kültür Park Sosyal Tesisleri'ndeki seçimler, 30 muhtarın katılımıyla gerçekleşti. 18 oy alan Aksu köyü Muhtarı Haluk Atile yeni başkan seçildi.

        Atile, önce dönem dernek başkanlığı görevini yürüten Mehmet Evlioğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

        Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun da "Seçim sonuçlarının ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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