Düzce'den kısa kısa

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Düzce'de "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Düzce'de "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
İl Müftülüğünce hayata geçirilen proje çerçevesinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencilerinin yaptığı çalışmalar sergilendi.
Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar, keyifli vakit geçirdi.
- Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Haluk Atile seçildi
Gölyaka ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçiminde yeni başkan Aksu köyü Muhtarı Haluk Atile oldu.
Kültür Park Sosyal Tesisleri'ndeki seçimler, 30 muhtarın katılımıyla gerçekleşti. 18 oy alan Aksu köyü Muhtarı Haluk Atile yeni başkan seçildi.
Atile, önce dönem dernek başkanlığı görevini yürüten Mehmet Evlioğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun da "Seçim sonuçlarının ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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