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        Düzce'de iki kadın arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Düzce'de bir kadın, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 22:15 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:15
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        Düzce'de iki kadın arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Düzce'de bir kadın, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü.

        Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki apartmanın 2. katında oturan Özlem A. (37) ve arkadaşı Seçil B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Seçil B. tabancayla Özlem A’ya ateş açtı.

        Silah seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Özlem A’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, Seçil B’yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

        Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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