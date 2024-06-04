Düzce'de iki kadın arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki apartmanın 2. katında oturan Özlem A. (37) ve arkadaşı Seçil B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.