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        Düzce'de yuvasından düşen alakarga yavrusunu itfaiye ekipleri yerine koydu

        Düzce'de ağaçtaki yuvasından düşen alakarga yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 06.06.2024 - 20:04
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        Düzce'de yuvasından düşen alakarga yavrusunu itfaiye ekipleri yerine koydu
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        Düzce'de ağaçtaki yuvasından düşen alakarga yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Kültür Mahallesi'nde belediyeye ait Kusursuz Kafe'nin bahçesinde yerde uçamayan kuş yavrusu gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, alakarga yavrusu olduğu belirlenen kuşun yuvasından düştüğünü düşünerek, bölgedeki ağaçlarda yuvasını aradı.

        Bir ağacın dalında yuva olduğunu tespit eden ekipler, alakarga yavrusunu merdiven yardımıyla yerine koydu.

        Öte yandan ekiplerin çalışması sırasında yavrunun annesi olduğu düşünülen yetişkin bir alakarganın sürekli öttüğü duyuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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