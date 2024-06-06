Düzce'de yuvasından düşen alakarga yavrusunu itfaiye ekipleri yerine koydu

Öte yandan ekiplerin çalışması sırasında yavrunun annesi olduğu düşünülen yetişkin bir alakarganın sürekli öttüğü duyuldu.

Bir ağacın dalında yuva olduğunu tespit eden ekipler, alakarga yavrusunu merdiven yardımıyla yerine koydu.

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