Düzce'de göl ve göletlere 35 bin sazan yavrusu bırakıldı

Düzce'de göl ve göletlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 35 bin sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" sürüyor.

Proje kapsamında 1'i merkezde 3'ü Kaynaşlı ilçesinde olmak üzere 4 göle Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Kibar eşliğinde 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.