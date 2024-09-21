Düzce'de düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

Düğün salonunun otoparkında devam eden kavgada, Semih K, Sinan K ve Melih Can C. tüfekle vurularak yaralandı.

Aydınpınar Caddesi'ndeki bir düğün salonunda bazı davetliler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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