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        Düzce'de düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı

        Düzce'de, düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:50 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:58
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        Düzce'de düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de, düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Aydınpınar Caddesi'ndeki bir düğün salonunda bazı davetliler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Düğün salonunun otoparkında devam eden kavgada, Semih K, Sinan K ve Melih Can C. tüfekle vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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