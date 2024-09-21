Düzce'de düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı
Düzce'de, düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de, düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydınpınar Caddesi'ndeki bir düğün salonunda bazı davetliler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Düğün salonunun otoparkında devam eden kavgada, Semih K, Sinan K ve Melih Can C. tüfekle vurularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.
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