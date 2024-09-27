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        Uzmanından, sağlıklı kalp için düzenli egzersiz önerisi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Egemen Sayın, düzenli egzersiz yapmanın kalp sağlığının korunmasında en büyük faktör olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:38
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        Uzmanından, sağlıklı kalp için düzenli egzersiz önerisi
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Egemen Sayın, düzenli egzersiz yapmanın kalp sağlığının korunmasında en büyük faktör olduğunu bildirdi.

        Sayın, Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, düzenli egzersizin başta kap sağlığı olmak üzere, hipertansiyonu, diyabeti, kolesterol yüksekliğini, obeziteyi ve çeşitli kanserleri önlemede etkili olduğunu belirtti.

        Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için erken yaşlarda spor yapılması gerektiğine işaret eden Sayın, şunları kaydetti:

        "Hayatın ilk 3 yılında yüzme karşımıza tek seçenek olarak çıkmaktadır. Yaşamın ilk aylarında dahi bebekler yüzebilirler. 3-5 yaşında çocuklar kuralları öğrenmeye, araçları tanımaya başlarlar, koordinasyon, denge gelişir. Bu yaşlar jimnastik ve koşu sporlarına ilk başlangıç yaşları olabilir. 6-10 yaş aralığı ise maksimum gelişim ve koordinasyon potansiyeline ulaşılan aralıktır. Çocukların ilgileri, fiziksel özellikleri, içinde bulundukları çevresel şartlar, sosyoekonomik durum gibi etmenler, yapılacak sporu seçmede göz önünde bulundurulmalıdır. Çocukluk döneminde yapılan sporun büyüme ve kişisel gelişime olumsuz yönde etki edebildiğine dair olan bilgiler yanlıştır, tam tersine büyüme ve gelişmeyi desteklemektedir."

        Sayın, sağlıklı yaşam için sporun önemini vurgulayarak, düzenli egzersiz yapmanın kalp sağlığının korunmasında en büyük faktör olduğunu bildirdi.

        Doktorların önerilerine uygun egzersiz ve spor dalları tercih etmesi gerektiğini aktaran Sayın, "Erişkin sağlıklı kişiler, bir sağlık engeli olmadıkça isteği doğrultusunda her sporu yapabilir. Spor dallarının birbirine kanıtlanmış bir üstünlüğünün yoktur. Sağlıklı ve ileri yaştaki kişiler, uzun süredir devam ettiği, tecrübeli olduğu spor dalında egzersizlerini yapmayı sürdürebilirler. İleri yaşlarda sakatlanma riski arttığından daha önce egzersiz, spor tecrübesi olmayan kişilerin, daha hafif egzersizler olan, yürüyüş, hafif tempoda koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi spor dallarını tercih etmeleri daha uygun." ifadelerini kullandı.

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