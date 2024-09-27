AFAD Başkanı Memiş, Düzce Valisi Aslan'ı ziyaret etti
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Düzce Valisi Selçuk Aslan'a ziyarette bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Düzce Valisi Selçuk Aslan'a ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Memiş ve beraberindekiler, Vali Aslan ile makamında görüştü.
Ziyarette, AFAD'ın çalışmalarına yönelik değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
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