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        AFAD Başkanı Memiş, Düzce Valisi Aslan'ı ziyaret etti

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Düzce Valisi Selçuk Aslan'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:09 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:09
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        AFAD Başkanı Memiş, Düzce Valisi Aslan'ı ziyaret etti
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Düzce Valisi Selçuk Aslan'a ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Memiş ve beraberindekiler, Vali Aslan ile makamında görüştü.

        Ziyarette, AFAD'ın çalışmalarına yönelik değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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