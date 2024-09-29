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        Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çeken motosikletliler konvoy oluşturup Korugöl'ü gezdi

        Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 20:58 Güncelleme: 29.09.2024 - 20:58
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        Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çeken motosikletliler konvoy oluşturup Korugöl'ü gezdi
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        Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı.

        Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

        Yaklaşık 20 kilometrelik yolculuğun sonunda Korugöl Tabiat Parkı'na ulaşan grup, bir süre buradaki sosyal tesiste vakit geçirdi.

        Vali Aslan, yaptığı açıklamada, kentte motosiklet kullanımının yaygın olduğuna dikkati çekerek, farkındalık oluşturma açısından motosiklet kulüpleri, Gençlik ve Spor, Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlükleri ile Valilik organizasyonu kapsamında güzel etkinlik tertip ettiklerini söyledi.

        Motosikletlilerle Korugöl Tabiat Parkı'na kadar sürüş gerçekleştirdiklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

        "Korugöl'ün yolu, Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresinin ortak çalışmasıyla tamamlandı. Hem sürücülerimiz bu yolu görsün istedik hem de motosiklet kullanımının eğitimle tamamlanıp ehliyete bağlanılmasına ve nizami ekipmanların kullanılmasına dikkati çekmek istedik. Motosiklet sürüşü kurallara uyduğumuz zaman ve ekipmanlarını kullandığımız sürece keyifli bir spor. Oluşacak kazaların bazen telafisi imkansız hale gelebilmekte. Bu yüzden hemşehrilerimizden ricamız, bu konuya özen gösterelim."

        Öte yandan Aslan, etkinlik sonunda bitkin halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde tedavisi tamamlanan kızıl şahini doğaya saldı.

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