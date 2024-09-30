Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da rüzgar ve sağanak etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.