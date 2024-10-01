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        Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:16
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        Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Taner B. idaresindeki 81 DY 891 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce kesimi Taşaltı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş su kanalına devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce otomobilden çıkarılarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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