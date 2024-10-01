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        Düzce'de Fiskobirlik Kavşağı trafiğe açıldı

        Düzce Belediyesi, iyileştirmeler yapılan Fiskobirlik Kavşağı'nın ulaşıma açıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:05
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        Düzce'de Fiskobirlik Kavşağı trafiğe açıldı
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        Düzce Belediyesi, iyileştirmeler yapılan Fiskobirlik Kavşağı'nın ulaşıma açıldığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğunun azaltılarak yaşanan zaman kayıplarının en aza indirilmesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi amacıyla Fiskobirlik Kavşağı'nda gerekli düzenlemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

        Ulaşım Master Planı kapsamında iyileştirmeler yapılan Fiskobirlik Kavşağı'nın yeniden trafiğe açıldığı kaydedilen açıklamada, "Kavşak, sabah 08.00-10.00 ile akşam 17.00-19.00 saatlerinde adliye-şehir merkezi, Bahçeşehir-Düzce Adliyesi ve otogar-şehir merkezi istikametlerine kapalı olacak. Diğer saatlerde trafik akışı normal düzeninde sağlanacak." ifadeleri kullanıldı.

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