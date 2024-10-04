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        Düzce 2023'te gerçekleştirdiği fındık ihracatını bu yıl 9 ayda yakaladı

        Fındıkta geçen yıl 9 bin 728 tonluk ihracata imza atan Düzce, bu yıl 9 ayda 9 bin 529 tonluk dış satım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 19:40 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:40
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        Düzce 2023'te gerçekleştirdiği fındık ihracatını bu yıl 9 ayda yakaladı
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        Fındıkta geçen yıl 9 bin 728 tonluk ihracata imza atan Düzce, bu yıl 9 ayda 9 bin 529 tonluk dış satım yaptı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip olan Düzce'nin ocak-eylül dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtilerek, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü kaydedildi.

        Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği hatırlatılarak, bu yılın ocak-eylül döneminde 9 bin 529 ton iç fındığın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

        Geçen yılın tamamında gerçekleştirilen ihracat miktarına 2024'te 9 ayda ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, yılın kalan 3 aylık bölümünde de yüksek ihracat beklendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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