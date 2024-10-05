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        Düzce'de "Antika Pazarı" açıldı

        Düzce'de "Antika Pazarı" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:46 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:49
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        Düzce'de "Antika Pazarı" açıldı
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        Düzce'de "Antika Pazarı" kuruldu.

        Hamidiye Mahallesi kapalı pazar yerinde kurulan pazar, her cumartesi açılacak.

        Düzce ve çevre illerden yıllanmış süs eşyası, taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak, çarık ve tarım aletlerinin sergilendiği pazar, kent sakinlerinin yanı sıra şehir dışından gelenlerden de ilgi gördü.

        Bolu'dan gelen Mustafa Durmuş, AA muhabirine, pazarda ürünlerini sergilediğini, vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu kaydetti.

        Düzce'de yaşayan Kadir Melenli de insanların eski ürünlere sıcak baktığını dile getirerek, "Burada önemli olan insanların ürünleri hangi kalitede alabildikleri. Fiyatı uygun bulurlarsa alıyorlar. İlgi güzel, tezgahımız da kalabalık." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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