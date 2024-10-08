Düzce'de yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha ekipleri Aziziye Mezarlığı'nda ot biçme çalışması gerçekleştirdi.

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