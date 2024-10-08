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        Düzce'de yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam ediyor

        Düzce Belediyesi, mezarlık ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:59
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        Düzce'de yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam ediyor
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        Düzce Belediyesi, mezarlık ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha ekipleri Aziziye Mezarlığı'nda ot biçme çalışması gerçekleştirdi.

        D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Düzce kesiminin refüj kısımlarında da ot biçme çalışması yapan ekipler, kavşak noktalarında trafik akışını engelleyecek şekilde uzayan otları kesti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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