Düzce'de yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam ediyor
Düzce Belediyesi, mezarlık ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce Belediyesi, mezarlık ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha ekipleri Aziziye Mezarlığı'nda ot biçme çalışması gerçekleştirdi.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Düzce kesiminin refüj kısımlarında da ot biçme çalışması yapan ekipler, kavşak noktalarında trafik akışını engelleyecek şekilde uzayan otları kesti.
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