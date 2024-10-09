Düzce'de üzerine beton pompası devrilen işçi öldü
Düzce'de beton pompasının devrilmesi sonucu yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Düzce'de beton pompasının devrilmesi sonucu yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında temel atma işlemi sırasında beton pompası aracının bulunduğu alanda göçme meydana geldi.
Pompayı kullanan işçi Şerif Arkan, yan yatan aracın hortum kısmının altında kalarak yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Arkan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.