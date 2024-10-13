Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan aracından inen sürücü otomobilin çarpması sonucu öldü

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen C.A. yönetimindeki 06 CZJ 751 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak bariyere ve Demircan'a çarptı.

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